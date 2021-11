Métropole de Rouen. Le masque obligatoire remis en question, malgré une situation "alarmante"

Il va être obligé de revoir sa copie, alors que sa décision lui semblait "simple et claire". Le jeudi 3 septembre, Pierre-André Durand a confié à Tendance Ouest qu'il travaillait à un nouvel arrêté sur l'obligation de porter le masque dans l'ensemble des 71 communes de la Métropole de Rouen. "La jurisprudence demandant de restreindre ces périmètres, nous allons faire de même à Rouen, justifie le préfet de la Seine-Maritime, en faisant référence à un arrêté similaire suspendu la veille par le tribunal administratif à Strasbourg. Nous allons donc retravailler l'arrêté dans un sens plus limité, mais en maintenant une certaine ampleur."

Des chiffres alarmants à Rouen

Cette nouvelle mouture est déjà bien avancée, puisque la préfecture devrait la publier "dans la soirée ou demain", selon Pierre-André Durand. Il faut donc s'attendre à découvrir une carte plus détaillée, qui pourrait laisser plus de liberté dans certaines zones rurales et moins fréquentées de l'agglomération. Pour autant, le préfet ne veut pas relâcher l'effort, car les chiffres sont "très préoccupants".

Alors que le seuil d'alerte est fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, la Métropole rouennaise fait office de mauvaise élève : "Dans le département de la Seine-Maritime, nous sommes à 48,4. Mais dans l'agglomération, et depuis une dizaine de jours, nous avons une envolée exponentielle du taux ! Nous sommes à 70 cas pour 100 000 habitants." Une situation inquiétante qui justifie, selon le préfet, des mesures exceptionnelles. Mais elles ne sont pas amenées à durer indéfiniment. "Si les chiffres devaient baisser, même sur mon arrêté retaillé, je serais tout à fait prêt à le réduire encore. Mon souhait est de le retirer le plus vite possible", conclut Pierre-André Durand.