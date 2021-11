Caux Seine Agglo. Cour des comptes : gestion plutôt saine

La Chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la communauté d'agglomération de Caux Seine Agglo entre 2014 et 2018. Ce territoire rassemble 50 communes et regroupe une population de 78 500 habitants autour de Bolbec, Lillebonne, Notre-Dame-de-Gravenchon et Fauville-en-Caux.

Dans l'ensemble, la Chambre n'a pas de choses graves à reprocher à la gestion de l'agglomération. Elle note toutefois que la progression des charges doit inciter Caux Seine Agglo à une plus grande rigueur dans la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement. Parmi les points positifs : l'endettement est faible et la situation financière est positive en termes d'excédents et de capacité d'autofinancement brute.

La Chambre régionale des comptes alerte tout de même sur le fait que les équilibres sont fortement dépendants des dotations et allocations diverses versées par l'État. Par ailleurs, pour accompagner sa politique en matière de rénovation de logements anciens, l'agglomération a mis en place un fonds d'avance avec la participation d'une association : la fragilité juridique d'un tel dispositif pourrait inciter Caux Seine Agglo à trouver des solutions plus conformes au droit et aux modalités plus rigoureuses en matière de contrôle de l'opérateur associatif.