Près de Rouen. Un conducteur de bus agressé par quatre hommes en plein service

Le conducteur de bus de 43 ans circulait normalement en direction de Oissel à Saint-Étienne-du-Rouvray, mercredi 2 septembre vers 23 h 20. Quatre hommes lui ont demandé de s'arrêter entre deux stations, ce qu'il a refusé, n'étant pas autorisé à ce genre de manœuvre.

Les suspects recherchés

L'un des individus escalade alors le plexiglas et lui porte plusieurs coups au visage. Ses trois complices l'imitent et portent à leur tour des coups du chauffeur. Tous finissent par descendre du bus et prendre la fuite. La victime a été conduite à l'hôpital. Elle a pu transmettre un signalement aux forces de l'ordre qui recherchent les suspects.

Les enquêteurs vont pouvoir exploiter les caméras de surveillance de la TCAR pour plus d'éléments.

Dans un communiqué transmis à la mi-journée, Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime, "condamne avec force cette agression inacceptable et apporte tout son soutien à la victime".