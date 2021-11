Seine-Maritime. Abattage de 1 430 renards : les associations repartent à l'assaut

Les arguments sont les mêmes, seuls les avocats et le juge des référés ont changé. Deux semaines après la requête déboutée de One Voice, quatre nouvelles associations repartaient à la charge devant le tribunal administratif de Rouen, le mercredi 2 septembre. Dans leur viseur ? Le fameux arrêté de la préfecture de Seine-Maritime, autorisant l'abattage de 1 430 renards dans le département.

Le nombre de renards au cœur du problème

Pendant que près de 150 personnes manifestaient devant le bâtiment, Me Coline Robert a rappelé que, selon les associations qu'elle défend, il n'y a aucune preuve de prolifération du renard. Au contraire : "Ce sont les données de la préfecture qui l'indiquent ! En France, on considère qu'en moyenne il y a un renard par kilomètre carré. En Seine-Maritime, on est à 0,6 soit un demi-renard." La préfecture, par la voix du chef de son service juridique, estime elle que la prolifération est avérée, car "le nombre d'individus piégés est en hausse, c'est corrélé à la population globale".

À l'issue de ces exposés, le juge des référés a remis sa décision à plus tard.

Une raison d'espérer, selon Me Robert : "Si on a un juge qui s'intéresse réellement aux pièces, qui regarde les études fournies par les associations et par la préfecture, on a une chance de faire suspendre cet arrêté."