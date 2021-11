Flers. Covid-19 : sur le marché, tout le monde portait bien un masque !

S'il n'y a plus aucun cluster dans l'Orne, une personne est encore décédée, mardi 1er septembre, de la Covid-19. C'est le 44e décès d'un Ornais dans un hôpital depuis le début de l'épidémie.

Après le marché d'Alençon jeudi 27 août, c'est sur celui de Flers qu'un contrôle du port obligatoire du masque a été organisé mercredi 2 septembre, par les policiers municipaux et nationaux, en présence de la sous-préfète d'Argentan. Christine Royer a souligné l'augmentation de la pandémie en Normandie, "même si l'Orne n'est pas le département le plus touché". L'occasion aussi pour elle de rappeler la règle des 3 M : Mètre de distanciation à respecter, Mains à laver et Masque à porter.

Globalement, conformément à l'arrêté préfectoral, tout le monde portait bien un masque sur ce marché de Flers. Pour le commandant de police Huser, "là où il reste des efforts à faire, c'est dans les transports en commun et surtout sur certains points d'arrêt". L'occasion pour le policier de rappeler les 135 euros d'amende auxquels s'exposent les récalcitrants…