Normandie. Christine Gavini-Chevet : "Un gros travail à faire sur le décrochage scolaire"

Près de 600 000 élèves normands ont retrouvé les bancs de l'école mardi 1er septembre. L'un des défis pour l'académie de Normandie est d'assurer une continuité pédagogique après le confinement. "On a déjà récupéré des élèves qui s'étaient peu connectés en juin, explique la rectrice Christine Gavini-Chevet, qui avait fait état de 2 à 4 % de décrocheurs scolaires. C'est une mission commando pour qu'ils reviennent à l'école, motivés si possible !" Pour ce faire, les missions locales ou encore les psychologues de l'Éducation nationale ont un rôle à jouer, mais aussi l'académie : "Le décrochage a souvent lieu entre la troisième et la seconde. Il faut proposer des formations sous un autre angle, en équipe, par projets." Chez les plus jeunes, la priorité de cette rentrée est de maîtriser les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui). Sur plus de 40 000 élèves de sixième, 16 % ont un niveau "fragile" en français et 30 % en mathématiques, soit au-delà des moyennes nationales. "On ne peut pas accepter ça, on va mettre le paquet sur la lecture et l'écriture."