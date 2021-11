Le Havre Seine Métropole. Plan territorial de lutte contre la Covid-19 au sein de la communauté urbaine

Le gouvernement français s'est préparé à une reprise de l'épidémie de Covid-19 à travers un plan d'action national. Sur cette base, le préfet de la région Normandie Pierre-André Durand, également préfet de la Seine-Maritime, a élaboré un plan territorial de lutte contre la Covid-19, dans le cadre d'un dialogue avec le président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, Edouard Philippe.

Un comité partenarial

"Cette démarche se justifie pleinement par les spécificités de l'aire urbaine havraise et par la circulation active du virus. Le risque de propagation est en effet plus élevé dans la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole en raison de la densité et des flux de population. L'apparition de nouveaux clusters dans le département au cours des derniers jours, la dégradation des indicateurs sanitaires et le nombre important de cas positifs mais asymptomatiques confirment le besoin d'une action forte de prévention et de lutte contre la Covid-19 pour la rentrée de septembre", déclarent dans un communiqué commun le préfet de la région Normandie et l'Agence régionale de santé de Normandie.

Le plan territorial de lutte contre la Covid-19 de Le Havre Seine Métropole se décline en huit grands axes d'action.

• Le déploiement d'une stratégie renforcée de dépistage

• Le suivi et l'isolement des personnes contaminées

• Le maintien des circuits d'approvisionnement en équipements de protection individuelle

• L'extension de l'obligation de port du masque dans l'espace public

• La poursuite des mesures de prévention dans les structures sociales et médico-sociales

• La mise en place des mesures sanitaires dans les écoles

• Le renforcement de la stratégie de communication sur les gestes barrières

• L'adaptation des modalités de mobilité.

Une instance dédiée, qui prendra la forme d'un comité partenarial, assurera, sous la coprésidence de l'État et de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le suivi et la mise en œuvre opérationnelle de ce plan d'action. Cette instance, composée des représentants de la communauté urbaine, du Département de la Seine-Maritime, des services de l'État, des acteurs de la santé, des acteurs sociaux et des représentants du monde économique, se réunira autant que nécessaire, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire sur le territoire.

Elle a été installée le mardi 1er septembre, en sous-préfecture du Havre, par le préfet de la Seine-Maritime et par le président de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole.

L'intensification des contrôles

Au regard des constats effectués localement, les contrôles cibleront en priorité les grands événements, les territoires, ou des rues et des places où le port du masque est obligatoire, comme à Etretat, Le Havre et Sainte-Adresse, ainsi que les restaurants, bars et cafés, ainsi que certains établissements recevant du public identifié.

Pour rappel, le non-respect de l'obligation de port du masque est sanctionné de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit d'un montant de 135 euros.