Hangar 10 : découvrez le futur lieu tendance des quais de Rouen

A l’origine du projet : un certain Michel Mallet, bien connu comme président de l’US Quevilly. En investisseur avisé, c’est lui qui a décidé de miser près de 4 millions d’euros dans ce qui pourrait devenir le nouveau centre d’attraction de ces quais ouest. Et l’union faisant la force, il a convaincu Eric Hartout, le patron du restaurant Le Chalet à Saint-Sever, et Jean-Michel Fernandez (La Centrale des Vins), de se joindre à lui.

Comme à New York

Le futur "H10" abritera trois restaurants, la Centrale des Vins - qui fera aussi bar à vin - une agence de voyages, un espace de séminaires et 500 m2 de bureaux. Sans conteste, le "All Sports Café", piloté par Eric Hartout sur une idée originale de Michel Mallet, inspiré d’un exemple new-yorkais, en sera la locomotive. Brasserie de 1.700 m2 et 500 places, suréquipée en écrans plats et abritant une boutique de produits dérivés sportifs, elle diffusera midi et soir, sept jours sur sept, des matchs de tous les sports. Elle emploiera une quarantaine de salariés.

A côté, les amateurs de poissons apprécieront le "Quai 10", porté par Jean-Michel Fernandez. Et une boulangerie-bar à soupe et salades au doux nom des "Petits oiseaux dans la cuisine", complètera le tableau. Aux manettes : la famille Hartout.

Dans une zone en mutation, à l’ombre du Kindarena et en face du futur quartier Luciline, Michel Mallet est persuadé du succès futur du Hangar 10. Eric Hartout, lui, voit dans cet ouest rouennais "le dernier espace de liberté". Un espace d’intenses luttes commerciales, aussi. Michel Mallet est déjà sur les rangs pour aménager le Hangar 11. Et il n’est pas seul.