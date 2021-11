Rouen. Les travaux se terminent à Lubrizol, des odeurs encore ressenties

Près d'un an après le gigantesque incendie qui a touché l'usine Lubrizol et les entrepôts NL Logistique à Rouen, de fortes odeurs continuent à se faire sentir. Entre lundi 31 août et mardi 1er septembre, une centaine de signalements ont été enregistrés dans l'agglomération rouennaise, sur la plateforme ODO mise en place par Atmo Normandie.

Des fûts "très odorants"

Ces signalements se situent "principalement sur la rive gauche", pour des "odeurs de type hydrocarbures", précise l'organisme chargé de suivre la qualité de l'air. À nouveau, les travaux menés sur le site de Lubrizol sont en cause : "Les odeurs ressenties sur l'agglomération rouennaise [...] sont liées à la fin du traitement de fûts très odorants sous la tente et à leur évacuation du site."

"Les actions ont été mises en œuvre pour traiter les sources odorantes, indique Lubrizol après ces nombreux signalements. À 10 h 30, notre tournée olfaction a confirmé l'absence de sources odorantes à l'extérieur du site." Atmo Normandie confirme ainsi que "ce mardi 1er septembre après-midi, une baisse très significative des signalements a été enregistrée sur ODO et sur notre site internet".

Ces nuisances devraient bientôt se terminer, puisque Lubrizol indique que les travaux de déblaiement des fûts de la zone incendiée vont se terminer "cette semaine". "Dans le même temps les travaux subaquatiques de nettoyage du quai du bassin aux bois se poursuivent", ajoute l'industriel.