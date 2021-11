Calvados. Masques : si on achetait caennais ?

Son masque rouge et bleu à fleurs est assorti à sa veste, à moins que ce ne soit l'inverse. A la boutique solidaire La Chiffo, près du rond-point de la Demi-Lune à Caen, Stéphanie Lenoble mise sur une nouvelle tendance. "Pendant le confinement, on a dû répondre à une demande dans l'urgence. Aujourd'hui, ça a changé, le masque devient un accessoire de mode", sourit la chef de l'atelier couture.

Écouler les stocks

L'association d'insertion, spécialisée dans la collecte et le réemploi de textiles, fait en effet partie des structures qui ont répondu à l'appel du gouvernement, au printemps dernier, pour fournir des masques en nombre. "Nous avons réquisitionné huit salariés qui étaient en chômage partiel, poursuit Christine Juillet, la directrice. Il fallait répondre à une grosse commande en sous-traitance pour la start-up Dans ma culotte. Puis, nous avons été abreuvés de demandes." Les masques, conçus aux normes Afnor, mais non homologués en raison de l'utilisation de tissus de seconde main uniques, sont même vendus sur le site de La Chiffo, transformé en e-boutique qui demeure aujourd'hui. Mais lors du déconfinement, à l'arrivée des masques chinois et indiens en France, l'association fait face à un arrêt brutal des commandes. Elle vit donc sur son stock, alors que les demandes frémissent, depuis la généralisation du port du masque en entreprise. "On sent un soubresaut", confirme la directrice. L'atelier mise aussi sur des versions plus "mode" de ses masques, créées à la pièce.

Filt a connu la même courbe que La Chiffo. "On était partis pour produire 100 000 pièces, avions embauché dix personnes en plus. Mais tout s'est arrêté à la fin mai", raconte Jean-Philippe Cousin, qui dirige avec son épouse Catherine l'entreprise historique de filets à provision, installée à Mondeville. Leur masque lavable 50 fois et homologué par la direction générale de l'armement est pourtant conçu de A à Z en France, du tissu à la découpe, en passant par les élastiques. Une carte tricolore à laquelle croit Catherine Cousin, alors que, là aussi, l'annonce gouvernementale a boosté les devis. "Les gens sont moins dans l'émotion qu'au printemps. On peut réfléchir à quoi on achète, choisir un masque lavable, réutilisable, responsable. Quand un particulier commande sur notre site, je le vois comme un geste citoyen." Quarante, deux cents, jusqu'à 15 000 pièces… Les demandes sont variées. "Cela va de l'artisan à la PME en passant par la collectivité", détaille le couple, qui se veut cependant prudent et n'a pas relancé la production. "Nous écoulons notre stock pour le moment. Si demain un vaccin est mis au point, tout le monde sera content. Les masques perdureront peut-être, mais pas à l'échelle de ce que l'on a pu voir au printemps."