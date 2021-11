Seine-Maritime. Face au Covid-19, la Foire de Rouen tient bon

Accueillir quelque 120 000 visiteurs sur dix jours, dans un contexte sanitaire compliqué, n'est pas chose facile pour la Foire internationale de Rouen. Initialement prévu en mars, puis reporté en juin et finalement en septembre, l'événement, qui met en avant la ville de Tokyo cette année, s'ouvre à compter de ce vendredi au Parc des expositions. "La jauge maximum, à un instant T, sera de 5 000 personnes, indique Ludovic Deconihout, directeur général de Rouen expo événements. Nous avons mis en place un système de caméras à l'entrée et à la sortie permettant de savoir combien il y a de visiteurs."

Sur demande des autorités, le public sera également "incité" à laisser ses coordonnées à l'entrée : "La liste sera communiquée à l'Agence régionale de santé si un visiteur est déclaré positif au Covid", poursuit-il.

Les exposants au rendez-vous

Dans les allées, masque sur le visage et gel hydroalcoolique au creux de la main, les visiteurs pourront déambuler comme d'habitude. "Je tenais à venir à la Foire, car ça fait 32 ans que j'y suis", raconte Michel Cannevière, que les habitués surnomment "Canard", du nom de son stand où il propose notamment la douce association de vin blanc et huîtres fraîches. "Nous venons de traverser une période difficile sans pouvoir travailler et plusieurs foires comme celle du Mans ont été annulées", poursuit-il. Les espaces de restauration ont d'ailleurs dû s'adapter, puisqu'il n'est plus possible pour les visiteurs de manger un sandwich tout en se promenant. "Des zones de pique-nique sont créées et, pour les restaurants, une application permet de réserver sa place", précise Ludovic Deconihout.

Fidèle à la Foire de Rouen depuis plus de 30 ans, "Canard" ne comptait pas rater le rendez-vous après une période difficile économiquement.

À l'extérieur, les exposants aussi seront vigilants au respect des règles, "mais nous sommes quand même plus tranquilles", tempère Maurizio Virone de l'entreprise Vérandahlia, qui participe depuis 23 ans à la Foire. "Dans notre domaine d'activité, les ventes se font avant les vacances, complète son collègue, Patrick Prévost. Ça nous donne quand même du travail, c'est important d'être présent et que la Foire soit maintenue." Si les deux hommes s'attendent à voir moins de personnes que d'habitude, "les visiteurs qui feront le déplacement viendront sûrement pour acheter, ça ne sera pas de simples badauds".

Les organisateurs sont également confiants sur la jauge de 5 000 personnes : "L'année dernière, quand nous regardons les chiffres, nous avons dépassé cette barre les deux dimanches de Foire et sur des heures très précises", souligne Jean-Luc Alquier, directeur commercial et marketing de Rouen expo événements. Si la situation devait se présenter pendant les dix jours, "nous offrirons aux visiteurs qui ne peuvent pas rentrer des invitations pour revenir à un autre moment".

Radio. Tendance Ouest sera en direct de la Foire, vendredi 4 septembre dès midi pour son émission Vivement le week-end (103.7 FM).