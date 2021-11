Bolbec. La Ville veut redonner du baume au cœur à ses habitants

La vie continue même si le coronavirus rôde toujours. À Bolbec, le nouveau maire Christophe Doré, élu en juin dernier, veut "communiquer positivement. Il s'est toujours passé des choses à Bolbec. Ça se poursuit, notamment en septembre, avec un programme riche, dans un contexte sanitaire particulier. Les mesures vont être restrictives. Néanmoins, on est là", dit-il en faisant référence à de nombreuses animations.

Parmi elles, le marché nocturne de la Libération organisé le vendredi 4 septembre, de 17 h 30 à 21 h 30-22 heures, avec des artisans et commerçants rue de la République et place Desgenétais. L'entrée sera gratuite et le port du masque obligatoire. Pour clôturer le week-end, la fête de la Libération se déroulera le dimanche 6 septembre, avec au menu, des cérémonies commémoratives. À ne pas manquer non plus, le concert des transmissions de Rennes, dès 15 h 30 à l'Espace Tabarly. Là aussi, ce sera gratuit et le port du masque sera obligatoire.

Braderie, forum des sports et journées du patrimoine

Vous pouvez aussi cocher la date du samedi 12 septembre sur l'agenda. Ce jour-là, du matin au soir, à Bolbec, se déroulera la braderie des commerçants dans le centre-ville. Ce même 12 septembre, vous pourrez également faire un tour au forum des sports organisé de 14 à 18 heures dans le centre-ville. Cette manifestation rassemblera de nombreuses associations sportives. Ce qui permettra à la population de découvrir des disciplines dans une bonne ambiance. Des animations gratuites et sans inscription préalable, avec bien entendu l'obligation de porter le masque.

Un peu de culture également, avec les journées européennes du patrimoine le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. L'atelier-musée du textile à Bolbec vous proposera une visite avec des commentaires et des démonstrations par d'anciens salariés du textile. Le public pourra aussi se rendre dans le bureau du maire à l'hôtel de ville. La chapelle Sainte-Anne participera également aux journées du patrimoine, tout comme le château du Val-aux-Grès, l'église Saint-Michel, l'espace Arc En Ciel, la ferme et le manoir de Cailletot et le temple protestant. Tout sera gratuit.

Le mois d'octobre, du 1er au 10, sera marqué par l'ouverture du "Magasin pour Rien" dans le quartier Fontaine-Martel. Après avoir collecté puis trié des objets, des jouets ou encore des vêtements, le centre social l'espace Arc En Ciel proposera donc aux habitants de venir récupérer gratuitement jusqu'à trois articles.