Course à la voile. La Normandy Channel Race 2020 bientôt à Caen 

La 11e édition de la Normandy Channel Race aura bien lieu et les 27 équipages inscrits pour la course qui se déroulera du dimanche 13 au dimanche 20 septembre - dont de nombreux formés avec des skippers normands - vont commencer à coloniser le bassin Saint-Pierre, à Caen. Le départ sera donné le 13 septembre pour un parcours d'environ 1000 milles en Manche et en Mer Celtique et une semaine de course passionnante pour succéder au duo Chappellier-Brasseur, vainqueur en 2019.