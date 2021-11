Bayeux. 70 associations font leur rentrée le samedi 5 septembre

Le forum des associations de Bayeux n'a pas été annulé. Il se tiendra le samedi 5 septembre, au COSEC Saint-Julien. Les Bayeusains pourront découvrir plus de 70 associations entre 10 heures et 17 heures. Les organismes présents proposeront aux visiteurs différentes activités de loisirs, mais aussi des activités sportives et culturelles. À l'intérieur de la salle, le port du masque sera obligatoire pour les exposants, mais aussi pour les personnes qui viennent au forum des associations.