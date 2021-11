Ifs. Le Forum Fest'Ifs se termine par une soirée culturelle animée

C'est aussi la rentrée pour les associations. Le Forum Fest'Ifs se tiendra le samedi 5 septembre, dès 11 heures. Les Ifois pourront découvrir toutes sortes d'associations (sportives, culturelles et solidaires) au complexe sportif d'Ifs. De 17 h 30 à 23 heures, toujours au même endroit, seront proposés plusieurs spectacles et animations pour la famille. Au programme de la soirée : art de la rue, concert-bal pour les enfants et une fanfare. C'est gratuit !