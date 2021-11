Nuit de galère pour des centaines de voyageurs de la SNCF entre Biarritz et Bordeaux

Le millier de voyageurs du TGV 8538 a été transbordé aux petites heures de la matinée dans un autre train qui "était en train de rouler vers Bordeaux" vers 8H00 pour aller ensuite à Paris, selon une porte-parole de la SNCF Nouvelle-Aquitane.

Les voyageurs, partis d'Hendaye pour normalement arriver à Paris dimanche à 16H20, ont été bloqués toute la nuit, d'abord à Morcenx puis Ychoux, 50 km plus loin, dans les Landes.

La double rame a été bloquée "à la suite d'une succession de problèmes d'alimentation électrique" dans le secteur de Dax, selon la SNCF.

Sur les réseaux sociaux, les voyageurs ont laissé exploser leur colère après ce dernier week-end de vacances, craignant une contamination par le Covid-19.

"Nous sommes dans le train au départ de Biarritz à 12h23 et il est 3h du matin. 1100 passagers à bord: pourrait-on avoir des masques afin de ne pas ajouter aux records de ce trajet cauchemardesque celui du plus gros cluster? #tgv8538 #jesuis8538", lançait dans la nuit une passagère.

Le transbordement des passagers, organisé dans la nuit, a pris plus de deux heures.

Par ailleurs, selon la préfecture des Landes, près de 73 passagers provenant d'un TER et d'un TGV ont dû être hébergés par la SNCF.

Mais la galère n'était pas terminée pour les quelque 450 passagers de deux autres trains.

Le train numéro 8546 prévu au départ d'Hendaye à 17H55 pour une arrivée à Paris-Montparnasse à 22H00 était parti finalement à 18H30 avant de se retrouver bloqué à Biarritz où un autre train n'avait déjà pas pu partir à 15h45.

Ces deux TGV ont été jumelés et sont repartis à Hendaye où ils étaient toujours lundi matin.

"On ne sait pas ce qui va se passer", a témoigné une journaliste de l'AFP dans un des trains, ajoutant : "on vient de nous appeler pour aller chercher des croissants!".

La SNCF est en train de chercher "la solution la plus rapide et la plus confortable" pour les voyageurs, selon la porte-parole de la SNCF.

L'incident de la nuit est survenu dans les Landes après le passage d'un TGV, selon elle.

Aucun train ne circulera lundi sur les lignes Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Tarbes.

"De nombreuses réparations ont été faites mais nous menons une investigation complète", a-t-elle ajouté.