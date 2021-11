Caen-la-Mer. Chez Twisto, des dispositifs pour éviter les files de la rentrée

Twisto fait sa rentrée lundi 31 août. Le réseau de transports publics de Caen-la-Mer met en place plusieurs dispositifs pour éviter les longues files d'attente de la rentrée.

Ainsi, une e-boutique accessible sur Internet ou sur smartphone permet de créer sa carte Twisto Atoumod et le rechargement d'un titre ou abonnement.

L'installation de dix distributeurs automatiques supplémentaires est prévue. D'ici à fin septembre, 60 distributeurs équiperont l'ensemble du réseau, entre les stations de tramway et les principaux arrêts de bus. Outre les achats de tickets et le rechargement de la carte Atoumod, on peut désormais y recharger les abonnements annuels.

L'accès aux services Twisto sera facilité jusqu'au samedi 5 septembre par 24 agences mobiles dans l'agglomération caennaise. A bord de ce véhicule, les voyageurs peuvent réaliser différentes démarches : informations, création de carte Twisto Atoumod, rechargement d'abonnement, scolaire et titres de transport.