Rouen. Pour récupérer de l'argent, il ne laisse aucun répit à ses victimes

Une sombre et ancienne histoire de dettes amène le prévenu au restaurant du couple plaignant, au Val-de-la-Haye, pour réclamer 4 000 € et menacer des pires représailles s'ils refusent. C'est pourtant le cas et le couple voit les menaces se répéter quotidiennement. Le 10 février 2020, une plainte est déposée et les deux plaignants reconnaissent El Hadji Coundoul, 41 ans, sur photos.

Le prévenu rejette la faute sur ses victimes

Interpellé, celui-ci nie les menaces de mort et confirme une promesse de réparation à la suite d'une décision judiciaire lors d'une ancienne affaire. Délit que le prévenu réfute en impliquant la responsabilité du plaignant, qui aurait promis, à l'époque, de le dédommager. Pour la partie civile, "le harcèlement existe toujours". Le procureur de la République évoque "des arguments fantaisistes", tandis que la défense note "des incohérences dans ce dossier". A l'audience du mercredi 26 août, le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à une peine de 12 mois de prison ferme, dont six assortis du sursis, et ordonne un mandat de dépôt.