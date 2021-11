Normandie. L'Académie envisage trois scénarios pour la rentrée scolaire

Près de 600 000 élèves normands vont retrouver les bancs de l'école à compter de mardi 1er septembre, en primaire, collège et lycée. "Ce retour à l'école est obligatoire en présentiel" tient à rappeler la rectrice de l'Académie de Normandie, Christine Gavini-Chevet, qui insiste sur le besoin de retrouver les élèves en face à face. En revanche, plusieurs scénarios ont été envisagés en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

"La fermeture d'une classe ou d'une école reste possible"

Si la situation sanitaire dans un département se dégrade, un format de cours hybrides sera proposé avec des cours à distance et des cours en présentiel avec "des groupes de 15 personnes dans les écoles et des demi-groupes dans les collèges et lycées", précise la rectrice.

Dans le cas où un ou plusieurs cas de Covid-19 sont avérés positifs, une classe ou une école pourrait se retrouver fermée temporairement pendant quinze jours maximum. Si ce scénario se produit, les cours seraient assurés à distance par les professeurs, de la même manière que pendant le confinement.