Bonne table à Caen. Spécialités italiennes à La Citadelle

C'est une ouverture un peu bousculée qu'a connue le restaurant La Citadelle. Nouveau dans le quartier du Calvaire Saint-Pierre, le restaurant pizzeria a ouvert ses portes quinze jours avant le confinement. Comme beaucoup dans le milieu, il s'est adapté en proposant de la vente à emporter. Le gérant, Mohson Soliman, a désormais le sourire. Depuis le 2 juin, il peut proposer sa cuisine italienne comme il l'entend.

Calzone ou pâtes végét' ?

"Cela fait environ huit ans que je travaille dans la restauration italienne. C'est quelque chose que je connais très bien", se réjouit-il. Doté d'une centaine de couverts, le restaurant dispose aussi d'une terrasse. "Dehors ou en terrasse ?", me demande l'un des serveurs à mon arrivée. Évidemment, je choisis de prolonger l'été en m'installant avec mon amie sur l'une des tables à deux au soleil.

Je consulte la carte, la traditionnelle calzone ou la pizza servie à mon voisin me donne envie, mais finalement, la formule du midi à l'ardoise à 13,50 € me suffit. Je dois avouer que j'avais déjà mangé au resto la veille ! Au menu du jour aujourd'hui, un steak d'espadon et sa sauce butanesque avec du riz et haricots verts. Bien que ça soit original, j'opte plutôt pour des pâtes, tradition italienne oblige ! Je m'ouvre l'appétit avec une assiette de tomates mozzarella. Bien sympathique, Dylan prend ma commande pour la suite du festin : pâtes végétariennes avec le choix du type de pâtes. "Il y a des spaghettis, des linguines, des penne, des tagliatelles…", explique Mohson. Je choisis des penne à la sauce tomate et aux légumes de saison, courgettes et aubergines. "Tout est fait maison. Quand on a beaucoup de réservations, on essaie de proposer deux plats du jour." Pour les plus gourmands, vous aurez aussi le plaisir de goûter des gambas grillées, du saumon au four ou même des noix de Saint-Jacques.

Pratique. La Citadelle, 19 Avenue de la Côte de Nacre. Tél : 09 75 38 71 78.