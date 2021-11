Cerza. Après un bel été, le zoo redoute les conséquences de la crise cet hiver

Le zoo de Cerza accueille habituellement 300 000 visiteurs par an. À cause du confinement, le parc animalier, situé à 10 km de Lisieux, a fermé ses portes pendant deux mois. "Il y a de nombreux séminaires en avril et mai. Ce sont des mois aussi forts que le mois de juillet", déplore Thierry Jardin, fondateur du zoo.

Les visiteurs au rendez-vous

Cet été, le parc animalier reçoit autant de visiteurs que les années précédentes, alors que les groupes et étrangers ne sont pas présents. "Les touristes utilisent tous les services du parc, les services de restauration. Ils n'hésitent pas à se payer une glace, à ramener des souvenirs", détaille le gérant. Même si les visiteurs sont bien présents, cela ne rattrapera la perte d'argent. À cause de la fermeture, le site a perdu 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. "Pour l'instant, il n'y a pas de soucis financiers. Le problème va se poser en janvier car il n'y aura pas de rentrée d'argent", développe Thierry Jardin. Le parc doit dépenser deux millions d'euros de frais fixes pour payer la nourriture des 1 500 animaux et les salariés.