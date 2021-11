Rouen. Fibs est de retour avec son 2e one woman show : Namastaré

Après ses rôles dans les comédies Adopte un jules et Balance ton jules, puis son spectacle Sous ma jupe, Fibs est de retour sur la scène du Théâtre à l'ouest pour présenter son dernier one woman show : un spectacle déjanté dans lequel elle partage avec le public son intérêt pour le développement personnel. "J'avais envie de nouveauté, confie l'humoriste. Je me suis fait aider par Vincent Azé, un auteur talentueux qui a une grande créativité, par la metteuse en scène Marie Bô. Namastaré est un spectacle rythmé et à l'humour décapant." Fibs y pointe du doigt nos excès dans notre quête de bien-être : "Mes personnages sont des extrêmes que tout oppose : complètement mystiques ou très pragmatiques." Mais Fibs nous donne aussi, avec autodérision, ses propres clés pour parvenir à la paix intérieure, interprétant à la guitare des chansons de son cru, joyeusement décalées.

Pratique. Samedi 5 septembre à 19 heures au Théâtre à l'ouest à Rouen. 12 à 16 €. déconseillé aux -de 16 ans. theatrealouest.fr