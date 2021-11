Alençon. La police contrôle le respect du port du masque sur le marché

Présence policière importante, jeudi 27 août, sur le marché organisé sur la place La Magdeleine, dans le centre-ville d'Alençon. Des policiers, en présence de la préfète de l'Orne, ont vérifié que le port du masque, désormais obligatoire sur tous les marchés du département, était bien respecté. Ce qui était le cas, à une ou deux rares exceptions, des oublis par distraction…

À l'occasion de ce contrôle, la préfète a été prise à partie par plusieurs commerçants après que la veille au soir, un jeune pourchassé par une quinzaine d'autres qui avaient l'intention de le lyncher, a dû se réfugier dans un restaurant. "On a appelé la police, mais elle n'est pas venue", a notamment expliqué un commerçant, qui déplore une dégradation de la sécurité dans le centre-ville, constatant que "depuis le déconfinement, on a une nouvelle population qui est arrivée et qui veut marquer son territoire".

Le nouveau directeur départemental de la Sécurité publique a suggéré d'organiser une réunion avec les commerçants.