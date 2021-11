Manche. Les musées du Débarquement sauvent leur saison estivale

Malgré la crise sanitaire et de fortes inquiétudes, les musées du Débarquement dans la Manche, peuvent souffler ! Ils sauvent leur saison estivale après trois mois catastrophiques après le déconfinement. Les touristes français notamment mais aussi belges, néerlandais et allemands sont revenus progressivement dans la Manche après la réouverture des bars, restaurants, hôtels et logements locatifs ou des campings.

Pour Emmanuel Allain du D-Day Expérience à Saint-Côme-du-Mont, le mois de juillet a par exemple été aussi bon que celui de l'année dernière, qui était pourtant une année exceptionnelle puisque c'était celle du 75e anniversaire du Débarquement.

Emmanuel Allain co-fondateur du D-Day Expérience à Saint-Côme-du-Mont.

Pour Magali Mallet, de l'Airborne Museum à Sainte-Mère-Église, la saison estivale a été satisfaisante, grâce notamment à la clientèle française.

L'Airborne Museum à Sainte-Mère-Eglise a vu sa saison estivale sauvée grâce notamment à la clientèle française.

Mêmes tonalités au Normandy Victory Museum à Catz et au Musée du Débarquement d'Utah-Beach.

Les directeurs de ces musées sont néanmoins dans l'incertitude pour l'arrière-saison, face à une reprise de l'épidémie et aux conséquences des restrictions qui pourraient être prises par les autorités.