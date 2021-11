Le Havre Seine Métropole. La Roue Libre interpelle les élus sur le futur Plan vélo

L'association havraise La Roue Libre vient d'adresse une lettre ouverte aux élus de la communauté urbaine du Havre. Elle veut les sensibiliser alors que le nouveau conseil communautaire va bientôt arbitrer et financer le futur Plan vélo du territoire. Le premier Plan vélo date de 2015 et l'association estime que, malgré le développement croissant des aménagements, la communauté urbaine "accuse toujours un certain retard face à Grenoble, Nantes, Strasbourg ou encore Lille". La Roue Libre avait fait 52 propositions lors de la dernière campagne des élections municipales. L'équipe d'Édouard Philippe, maire du Havre et président de la communauté urbaine, s'était engagée sur plusieurs points.

Des aménagements supplémentaires demandés

- La "création de 100 km supplémentaires d'aménagements structurants, en majorité en site propre, et 165 km supplémentaires d'itinéraires secondaires, soit une multiplication par près de 2,5 du nombre de kilomètres de voies cyclables".

- Consacrer "entre 18,3 et 22 euros par an et par habitant (contre 9 euros en 2015)". Soit, pour les 275 000 habitants des 54 communes, 6 millions d'euros par an pour autant d'aménagements et de service dédiés à tous.

- Un élu "référent vélo désigné pour porter cette politique publique", qui "travaillera en pleine transversalité avec les élus de la ville et de la Communauté urbaine".

- L'implication des associations "dès en amont des décisions dans la conception et la définition des tracés des voies cyclables".

- Travailler aux côtés des forces de police municipale, et des autres associations pour mener des actions de prévention, des actions éducatives auprès des scolaires ; mais aussi des concertations avec habitants, parents d'élèves, directions d'établissements scolaires.

L'association se dit rassurée par les bonnes intentions des élus mais a "hâte qu'elles se traduisent en actes". Elle souhaite des réunions de travail et de concertations régulières. Son objectif : que tous les cyclistes puissent se déplacer au quotidien, y compris les enfants pour se rendre à l'école.