Flamanville. Nucléaire : des associations portent plainte contre EDF

Remise en cause du fonctionnement d'une entreprise de poids dans le Cotentin : la centrale de Flamanville, dans la Hague. L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a enregistré 36 infractions à la réglementation environnementale sur le site, après un rapport daté de juin 2019. C'en est trop pour plusieurs associations environnementales, qui dénoncent le risque de pollution et la mise en danger des personnes travaillant sur le site. Par conséquent, les associations Réseau sortir du nucléaire, CRILAN (Comité de réflexion, d'information et de lutte anti-nucléaire), FNE (France nature environnement) et FNE Normandie et Stop EPR ni à Penly ni ailleurs ont annoncé, mardi 25 août, avoir déposé plainte la semaine dernière contre EDF.

La direction du groupe électricien a déclaré à nos confrères de La Manche Libre qu'une "très grande majorité des points soulevés par le rapport ont été traités" et qu'elle prenait "acte" de la plainte déposée.

André Jacques, président du CRILAN Impossible de lire le son.

La plainte est en cours d'examen par le tribunal de Cherbourg-en-Cotentin, d'après l'AFP.

La centrale à l'arrêt depuis 2019

Pour rappel, la centrale de Flamanville, qui a connu sept incidents de niveau 1 en 2019 et cinq en 2018, avait été placée sous "surveillance renforcée" en septembre dernier par l'ASN. Elle est à l'arrêt depuis 2019 : le réacteur 2 pour maintenance et le réacteur 1 en raison de problèmes de corrosion. Leur redémarrage est prévu le 31 octobre.

Avec AFP