Caen. Un protocole sanitaire "allégé" pour la rentrée scolaire des enfants

Pas moins de 6 400 élèves (2 400 en maternelle et 4 000 en primaire) retrouveront le chemin des classes à Caen mardi 1er septembre. "100 % des enfants sont attendus", avec un protocole "allégé", se réjouit le maire Joël Bruneau.

Cantine scolaire ouverte

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les maternelles et primaires. "Si un parent souhaite que son enfant le porte, on l'autorisera", explique l'élu. Seuls les enseignants et le personnel de l'établissement devront être masqués. L'accès au site scolaire sera interdit aux parents, hormis en maternelle "où ils peuvent entrer dans la cour, mais masqués", modère le maire. À compter de mardi prochain, les enfants bénéficieront à nouveau d'un repas chaud le midi à la cantine. Afin de répondre aux mesures sanitaires, la Ville a aussi investi 580 000 € pour l'achat de fournitures scolaires, de petit matériel et pour l'entretien des locaux, ainsi que 266 000 € consacrés à l'achat de mobilier, de matériel et d'outils numériques. "635 tables et chaises individuelles ont été achetées", précise Amandine François-Goguillon, adjointe à l'éducation.