Orne. Pour ses supporters, l'année 2020 sera l'année Guillaume Martin sur le Tour de France

Après plusieurs mois d'interruption pour cause de Covid, les compétitions cyclistes ont repris. Le 107e Tour de France, décalé du mois de juillet au mois de septembre, prendra son départ samedi 29 août, à Nice (Alpes-Maritimes). Et déjà, des Ornais y sont partis : ils seront une quinzaine en tout, même si, Covid-19 oblige, les spectateurs seront tenus à bonne distance des coureurs. Mais eux font partie de la centaine de membres du Club des supporters du cycliste ornais de Sainte-Honorine-la-Chardonne, leader de l'équipe Cofidis, licencié à l'Étoile cycliste de Condé-sur-Noireau (Calvados) : Guillaume Martin. Et pour eux, c'est sûr : "2020 sur le Tour, ça va être l'année Guillaume Martin." Alors, à renfort de panneaux et de banderoles, ils vont le suivre et l'encourager.

Le club des supporters de Guillaume Martin, avec ses panneaux d'encouragement. - Sandrine Siméon

"C'est l'année Guillaume Martin"

Guy Métaierie est le trésorier de ce club de supporters. "Guillaume est quelqu'un charmant, disponible, très gentil", confirme-t-il. Dimanche dernier, il est allé soutenir son idole aux championnats de France, disputés dans le Morbihan. Il a pu y discuter quelques instants avec Cédric Vasseur, le manager de l'Ornais, qui lui a confirmé qu'"il mise éminemment sur Guillaume, il mise sur le Top 5, tout est mis autour de Guillaume". De quoi confirmer les certitudes des supporters dans leurs analyses, après les performances de Guillaume Martin, 3e au Mont-Ventoux Dénivelé Challenge, puis 3e au Critérium du Dauphiné, puis 14e aux championnats de France : "On sent qu'il monte en puissance au niveau de son expérience, le coureur de 27 ans est au sommet de sa forme, c'est l'année où il doit sortir, c'est l'année Guillaume Martin." Et Guy Métairie de prévenir : "Au Dauphiné, Bardet ou Pinot sont restés derrière. Guillaume, lui, était toujours là."

22 équipes sont engagées dans ce Tour 2020, pas comme les autres en raison des contraintes sanitaires. Verdict le 20 septembre prochain, sur les Champs-Elysées. En 2019, Guillaume Martin avait terminé le Tour à la 12e place du classement général final, 3e Français sur l'épreuve. Son classement quotidien sur le Tour 2020 est à suivre sur une carte géante, implantée à la médiathèque de Condé-en-Normandie.

Outre sur les marchés de Condé-en-Normandie et de Flers, les supporters de Guillaume Martin seront présents le 30 août sur la fête patronale de Saint-Georges-des-Groseillers, avec animation et la retransmission en direct de l'étape du jour du Tour de France, sur grand écran. Autre retransmission d'étape le 6 septembre, à la Carneille.