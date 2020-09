Calvados. Les maisons des jeunes et de la culture caennaises font leur rentrée

Les maisons des jeunes et de la culture (MJC) regroupent différentes associations proposant des activités diverses et variées pour petits et grands. A Caen, les trois MJC - Venoix, Chemin Vert et La Guérinière - et le centre d'animation de la Prairie de Caen ont mis en place plusieurs activités pour se changer les idées.

Des ateliers du rire, d'œnologie et sur le bienfait des plantes sont programmés au centre de la Prairie. Les différents centres organisent des cours de fitness avec du yoga, du Pilates, des cours de danses (bollywoodiennes, irlandaises, etc.), ou encore des arts martiaux.

Plus d'infos sur : mjcvenoix.fr, mjc-caen-gueriniere.jimdofree.com, mjc-cheminvert.fr, la-prairie.com