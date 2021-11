Cherbourg. LM Wind Power recrute 250 personnes et organise un job dating

A vos CV ! L'usine de fabrication de pales d'éoliennes LM Wind Power compte pourvoir 250 nouveaux postes. Et pour ce faire, le groupe organise un "forum de l'emploi" à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin, place centrale, ce mardi 25 août de 17h à 21h, mercredi 26 août de 9h à 18 h, et jeudi 27 août de 9h à 13h. Des réunions d'information sont organisées avec 40 places assises maximum. Le port du masque est obligatoire.

Une formation pour chaque employé

L'usine, qui détient le record de la pale d'éolienne offshore la plus longue au monde (107 m), a multiplié les sessions de recrutement et a formé de nombreux candidats depuis sa création, en 2017. "Chaque nouvel employé sera formé à la fabrication de pales d'éoliennes grâce au programme de formation 'Centre d'excellence' de LM Wind Power - un cours de formation théorique et pratique [...]. Le site recherchera également des superviseurs de production, des contrôleurs qualité, des opérateurs en logistique ainsi que des techniciens de maintenance", avait précisé l'entreprise le 18 juin dernier.