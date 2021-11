Caen. Une IRM dernier cri pour mieux comprendre notre cerveau

C'est un gros paquet de sept tonnes qui a été livré lundi 24 août, au sein de la plateforme d'imagerie biomédicale Cyceron, installée près du CHU de Caen. Il s'agit d'une IRM de dernière génération, venue remplacer une machine vieille de 15 ans. "Elle est rapide, plus précise et évolutive. Elle pourra être mise à jour tous les deux ans", résume Benoît Haelewyn, directeur. L'IRM sera notamment utilisée dans le cadre de programmes de recherche sur Alzheimer et sur la mémoire traumatique post-attentats du 13 novembre 2015. Avec ses 70 cm de large, elle apportera plus de confort aux patients et aux sujets sains qui participent aux recherches. "L'idée est d'éviter que les gens ne bougent et que, quand on leur demande un exercice cognitif comme un calcul, ils le fassent sans stress", note Nicolas Lacroix, directeur technique. "Il y aura des images encore plus précises, ce qui est crucial pour rester compétitif sur la scène internationale", estime Anne-Lise Pitel, enseignante-chercheuse en psychologie. Une semaine sera nécessaire pour installer l'IRM.