Cyclisme. Un sixième tour pour le lieutenant Mikaël Chérel !

Avant le départ du Tour de France 2020 ce samedi 29 août depuis Nice, découvrez les trois coureurs normands qui vont participer à la 107e édition de la plus grande course cycliste du monde. On débute avec le plus capé de ces Normands : le Manchois Mikaël Chérel.

Sa présentation

Sa réaction

"Après de longues semaines de préparation, à manger du dénivelé au travers des massifs environnants et de mes routes de Côte d'Azur, une nouvelle aventure commence ! Un nouveau chapitre dans ma vie de coureur dans lequel j'espère écrire de nouvelles pages empreintes d'émotions. Car le Tour est différent de toute autre course, je suis une nouvelle fois très honoré d'y prendre part au sein d'une belle équipe AG2R-La Mondiale. Merci à vous tous, amis, famille et supporters de me suivre et me soutenir depuis de longues années. A très vite sur le bord des routes", a-t-il posté sur ses réseaux sociaux à l'annonce de sa sélection.

Rendez-vous ce samedi 29 août à Nice, pour le Grand Départ de ce Tour de France 2020.