Caen. Découvrir les richesses du Calvados grâce aux "Escapades nature"

Avis aux fervents de randonnées, de paysages, d'Art, d'Histoire, ainsi qu'aux curieux et amoureux de la nature… En ce moment, le Calvados rayonne et partage ses richesses au grand jour. En effet, jusqu'au 31 octobre, le département met en place de nombreuses "Escapades Nature" afin de valoriser et faire découvrir son territoire. À vélo, à cheval, à pied ou encore sur l'eau… Chaque promeneur trouvera son bonheur. De nombreuses visites, expositions, activités ludiques et sportives sont proposées dans diverses villes du Calvados. Alors, que faire cette semaine ?

Exposition : "la nature en ville"

Le Musée d'initiation à la nature de Caen propose une exposition sur "la nature en ville" axée sur la découverte des animaux des villes et campagnes. Celle-ci présente les astuces et techniques afin d'accueillir la "petite faune sauvage" dans les jardins et sur les balcons.

Des escapades… sur la terre

Souvent surnommées "les reines de la nuit", les chauves-souris sont des êtres fascinants. Ce week-end, le jardin des plantes de Caen (en association avec le Groupe mammologique normand) propose une soirée observation - découverte, afin de connaître le "train de vie" de ces petits êtres.

Côté "culinaire", direction Hamars samedi 29 août à 14 h 30 pour une balade en forêt, à la recherche de toutes sortes de champignons… Cette sortie cueillette sera encadrée par des mycologues. Celle-ci offre la possibilité au public d'apprendre à identifier les espèces comestibles ou toxiques les plus fréquemment observées dans la région.

Des escapades… sur la mer

Entre Houlgate et Villers-sur-Mer, se trouvent les "Vaches noires", célèbres falaises normandes. Ces vestiges de la Préhistoires peuvent s'observer à bord d'un bateau collectif, les vendredi 28 et samedi 29 août après-midi.

Ce dimanche 30 août, le centre de sport loisirs Eolia d'Omaha Beach propose une balade en kayak, au départ de Vierville-sur-Mer. L'idée ? Découvrir la Pointe de la Percée, au pied des falaises d'Omaha Beach, au gré du vent et des courants. Sur place, un moniteur diplômé contera les anecdotes historiques et environnementales.

Pratique. "Escapades nature" jusqu'au 31 octobre dans le Calvados. Exposition "la nature en ville" au musée de l'initiation à la nature, Caen. 02 31 30 43 27. Entrée gratuite. Ouvert du lundi au vendredi de 14 heures à 17 h 30. "Les reines de la nuit" : vendredi 28 et samedi 29 août de 20 à 22 heures au jardin des plantes de Caen. 02 31 30 48 38. "Sortie champignons en forêt à Hamars" : samedi 29 août à 14 h 30, forêt de Valcongrain à Hamars. 07 83 96 34 04. 2 €. "Balade en bateau collectif vers les Vaches Noires" : vendredi 28 et samedi 29 août de 16 h 15 à 17 h 15. 02 31 87 00 30. 25 €. "Balade en kayak, falaises d'Omaha Beach" : dimanche 30 août à 10 h 30. A partir de 12 ans. 02 31 22 26 21. Kayak 1 place : 12 €, 2 places : 20 €.