Football. Nouveaux départs pour le Stade Malherbe Caen

Pour leur reprise la semaine passée à Clermont, les Caennais ont su rester solide. Un match nul et vierge synonyme de "bon point" pour le défenseur Anthony Weber : "Tout n'a pas été bon mais pour un premier match, à l'extérieur, on a montré qu'on savait rester solides." Pour Pascal Dupraz l'entraîneur, si la défense a fait le travail en ayant signé un match "maîtrisé", le bilan de cette levée initiale est plus nuancé : "C'est mitigé parce que je pense sincèrement qu'on peut l'emporter. On doit mieux finir nos situations, on doit aussi mieux construire."

Le projet de rachat officialisé

Place désormais à la réception d'Ajaccio samedi 29 août à 15 h, première du nom à d'Ornano depuis celle de Grenoble, le 28 février dernier ! "On a beaucoup d'ambition cette saison", a avancé Anthony Weber. La première d'entre elles est de gagner vite dans l'enceinte normande pour se placer au mieux dans le peloton de tête avant d'affronter Rodez et Chambly. Et avant de connaître aussi, les nouveaux patrons du club.

Car avant ce match face aux Corses, le projet de rachat du club, porté par Pierre-Antoine Capton, aura été officialisé, projet construit avec le fonds d'investissement américain Oak-Tree. Si "PAC" ne tiendra aucun rôle opérationnel, il sera néanmoins à la tête du nouveau groupe d'actionnaires du club. Le nouveau patron du club est Olivier Pickeu avec le titre de président exécutif. A ses côtés, on retrouvera deux éléments de l'ancienne équipe, Arnaud Tanguy pour l'administratif et Yohan Eudeline pour le secteur du recrutement. Sur le terrain, Pascal Dupraz est confirmé dans sa fonction d'entraîneur du club. La nouvelle ère débute.

SM Caen-Ajaccio, samedi 29 août à 15h, match à suivre en direct et en intégralité sur tendanceouest.com