Dans les Vosges, sécheresses et autres calamités successives menacent la forêt

France-Monde. "La forêt vosgienne telle qu'on la voit sera différente" à la fin du siècle: les sécheresses répétées, un insecte ravageur et le gibier fragilisent les arbres et mettent plus que jamais en péril l'équilibre du massif.