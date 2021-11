Près de Rouen. Un jeune homme sauvé sur la base de loisirs de Bedanne

Il était environ 17h, le vendredi 21 août, lorsqu'un baigneur a commencé à se noyer à la base de loisirs de Bedanne, à Tourville-la-Rivière. Immédiatement, un pompier professionnel de la caserne Gambetta, qui surveillait la baignade, s'est jeté à l'eau pour le secourir.

Transporté en urgence absolue

Le sauveteur est parvenu à rattraper la victime à une vingtaine de mètres du bord et à plus de deux mètres de profondeur, puis à la ramener sur la plage. Le pompier a ensuite réussi à la réanimer et à lui redonner une activité cardiaque. L'homme de 24 ans a été transporté en urgence absolue en direction du CHU de Rouen.

Au total, deux engins et six sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.