Orne. Les tests Covid-19, gratuits et ouverts à tous, se poursuivent

Et si après vos vacances, vous vous faisiez dépister ?

Les campagnes de tests Covid-19 gratuits, ouvertes à tous se poursuivent dans l'Orne, souvent avec une fréquentation importante. "On veut se rassurer", explique par exemple un couple sur le stand mis en place sur le marché d'Argentan. "Pour savoir", justifie une autre personne. Pour éviter la prolifération de la contamination, ces tests permettent notamment de dépister les personnes qui sont porteuses du Covid sans en avoir les symptômes. Par exemple, le lundi 17 août dans l'Orne, quatre personnes ont été détectées positives, sur 333 tests effectués ce jour-là. Des tests seront pratiqués mardi 25 août (8h30/10h30) sur le marché d'Argentan et à Flers, toute la journée, dans la salle située sous le Forum. Toujours à Flers : mercredi après-midi à la maison d'activités Émile-Halbout et jeudi après-midi à la maison d'activités du quartier Saint-Michel. Il faut venir sans rendez-vous, mais avec sa carte Vitale. Tests également possibles à Alençon, au Centre hospitalier, et au laboratoire Médicabio.