Caen. Agent immobilier : "Il y a plus de demandes que d'offres"

Si l'immobilier a la cote à Caen, il est difficile d'expliquer si le confinement a eu un effet yo-yo sur l'envie d'acheter des Caennais. Il n'empêche que "la reprise a été excellente au mois de mai", note Fabien Letassey, agent immobilier à Laforêt immobilier. "Entre mai et août, on a vendu plus de 50 biens", ce qui représente plus d'un tiers de leur volume de vente sur l'année complète. "On a quasiment atteint des records mensuels, mais je ne sais pas si c'est lié au virus." À la rentrée, il faudra être prudent, "ne pas se précipiter sur des biens dont le prix dépasse votre budget initialement prévu", à défaut d'un nombre d'offres moins important que le nombre de demandes. "À voir également si les banques continuent de nous suivre dans les mois à venir…"