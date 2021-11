Seine-Maritime. Deux cas de Covid-19 : le Rouen Métropole Basket doit s'adapter

Le programme est encore une fois bouleversé, quelques jours après la reprise de l'entraînement. Le vendredi 21 août, Alexandre Menard confirme que deux cas de Covid-19 ont été détectés au Rouen Métropole Basket : un encadrant et un jeune joueur qui s'entraînait avec le groupe pro. "Mais ils vont tous les deux bien et ils sont tous les deux asymptomatiques, précise d'emblée l'entraîneur rouennais. Je ne veux surtout pas qu'on les prenne pour des pestiférés, car, même en faisant attention, ça peut arriver à tout le monde."

Deux matchs amicaux annulés

Alors qu'ils devaient débuter ce même jour en amical contre Le Portel, la rencontre est évidemment annulée, tout comme celle prévue le mardi 25 août à Denain. Deux annulations qui vont peser dans la préparation élaborée par le staff du RMB, même si Alexandre Ménard veut voir le bon côté des choses : "C'est quelque chose qui va devenir usuel pour les clubs sportifs… Heureusement, nous, on a été très réactifs ! C'est peut-être un mal pour un bien, les joueurs se reposent un peu plus après deux semaines très intenses."

Concrètement, des entraînements sont toujours organisés, mais "sans contact, avec lavage du matériel après chaque passage et on fait des ateliers par groupes de trois", précise le technicien. L'ensemble des joueurs et du staff passera un nouveau test le lundi 24 août, dans l'espoir de pouvoir revenir à la normale et disputer un premier match amical, le samedi 29 août, contre Blois.