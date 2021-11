Rouen. Défi : de la source à l'embouchure, il descend toute la Seine à la rame

Plus de 700 kilomètres, à la force des bras et au gré du courant. C'est le défi un peu fou que s'est lancé Sylvain Foubert, un jeune habitant d'Avesnes-en-Bray, pour descendre toute la Seine dans un petit kayak pneumatique. Un projet dans lequel il s'est lancé sur un coup de tête, "quelques semaines après le bac". Avec son équipement et quelques vivres, il s'est donc lancé le 13 juillet de la source du fleuve, en Côte d'Or. "J'ai fait plus de 30 kilomètres les pieds dans l'eau, les premiers jours, parce qu'il n'y avait pas assez de profondeur pour naviguer", se souvient en souriant le jeune homme de 18 ans.

Un aventurier dans l'âme

Arrivé à Rouen le vendredi 21 août, il estime qu'il lui reste "environ cinq jours sur l'eau pour atteindre Honfleur, car, maintenant, avec les marées, j'avance plus vite". Une fois passées les premières frayeurs en croisant des péniches et "quelques difficultés pour se ravitailler en eau", il espère profiter à fond des paysages jusqu'à la fin de son périple. "Jusqu'à maintenant, ce que j'ai préféré, c'est la vue en traversant Paris et la nature sauvage, après Troyes", décrit-il.

Aventurier dans l'âme et "pas trop porté sur les études" de son propre aveu, Sylvain Foubert se sert de cette expérience pour confirmer ses envies de voyages et de conditions extrêmes. Plus tard, il rêve de traverser l'Amazonie ou le Sahara. Mais bien avant cela, c'est un autre périple qui l'attend : "À la fin de l'année, je compte partir pendant un an et demi pour faire le tour de France à pieds." Rien que ça !