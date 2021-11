Métropole de Rouen. Avec la fin des congés, les dépistages du Covid-19 sont renforcés

Les tentes de dépistage du Covid-19 ont repris leur place, depuis lundi 24 août, sur la place Saint-Marc à Rouen, à Saint-Sever ou encore sur la place de la Grand Mare. "J'étais en vacances en Belgique et l'un de mes amis m'a dit qu'il était positif", raconte Ahmadi Nazar, habitant de Sotteville-lès-Rouen, venu se faire tester.

Vigilance avant la rentrée

Si, pendant les vacances estivales, l'Agence régionale de santé s'est concentrée dans les zones touristiques et le long des plages, l'idée est désormais d'inciter au dépistage avant la reprise du travail ou de l'école. Ce qui inquiète les autorités, ce sont notamment "les rassemblements familiaux et festifs privés", où les gestes barrières seraient moins respectés.

Mohammed Salah vient se faire dépister car son ami qu'il voit au café a été testé positif. "Il m'a téléphoné pour me le dire et le traçage de l'Assurance maladie m'a aussi prévenu", indique cet habitant de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les tests sont toujours accessibles gratuitement et sans rendez-vous, pour tous les publics.

Les dépistages en Seine-Maritime :