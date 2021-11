Musique. Vianney révèle un nouveau titre et la date de son prochain album

Les fans de Vianney peuvent être rassurés, le retour du Palois est imminent ! Il l'a annoncé il y a quelques jours, lors d'un live sur son compte Instagram. Le prochain album tant attendu du chanteur sortira à l'automne et plus précisément le 30 octobre. Et ce vendredi 21 août, Vianney a dévoilé un deuxième extrait très touchant de cet album qui s'intitule Beau Papa, un hit que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui et tout au long du week-end sur Tendance Ouest.

Vianney sera en concert au Zénith de Rouen le 29 octobre 2021.