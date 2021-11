[Vidéo] Le Havre. Un nouveau terrain pour le HAC hockey sur gazon

Le chantier a bien évolué depuis la visite organisée en février dernier. En ce mercredi 19 août, au stade Youri-Gagarine, situé sur le plateau nord du Havre, le club du HAC hockey sur gazon, qui a vu le jour il y a près de 150 ans, dispute son premier entraînement sur un terrain flambant neuf dédié à la pratique de son sport. En plein réaménagement, le stade Gagarine, qui est ouvert depuis 1968, sera composé de 10 aires de jeu à la fin 2025.

À terme, il sera possible d'y pratiquer le football, le foot américain, le baseball, le softball (proche du baseball), le rugby et bien entendu le hockey sur gazon.

Le terrain de hockey sur gazon, qui pourra accueillir des rencontres internationales, est un synthétique mouillé de 90 m de long sur 45 m de large. "On va l'arroser avant chaque match et à la mi-temps s'il commence à faire chaud. On évoluera ainsi sur une espèce de couche d'eau. Ce qui va accélérer le jeu", présente Clément Parmain, entraîneur au club du HAC hockey sur gazon.

Une discipline pour laquelle vous devez enfiler des chaussures avec des crampons du type trail (course à pied "nature"), une crosse, des protège-tibias, un protège-dents et une balle. Un peu de travail, un bon état d'esprit et les bons résultats arrivent.

La livraison de ce terrain est une révolution. "Jusqu'à maintenant, on s'entraînait au stade Clatot, dans le quartier de l'Eure. Mais on ne pouvait pas accueillir de matchs car cet outil est trop abîmé. On devait jouer à l'extérieur en permanence", confie Justine Parmain, secrétaire du HAC. "Cela faisait 10 ans qu'on attendait ça. On va pouvoir développer notre structure forte actuellement de 70-80 licenciés et démarrer le recrutement", renchérit l'entraîneur du club, impatient de débuter la saison. Car le HAC hockey sur gazon est promu en 3e division nationale. Première opposition à domicile, le dimanche 4 octobre, face à Paris Jean Bouin. L'occasion pour les non-initiés de découvrir cette discipline, qui se pratique à 11 contre 11. Sachez que pour avoir le droit d'inscrire une réalisation, il faut être absolument dans une zone située près du but, contrairement au hand où pénétrer dans ce demi-cercle est interdit, sauf pour le gardien.