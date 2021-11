Rouen. Amiante à l'Omnia : le chantier retardé et un coût qui explose

Mauvaise surprise sur le chantier de rénovation de l'Omnia, le cinéma Art & Essai du centre-ville de Rouen. Quelques semaines après le début des travaux à la fin juin, de l'amiante a été découvert dans les faux plafonds des salles. "On a tout arrêté par principe de précaution", explique Fatima El Khili, adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du patrimoine bâti de la Ville de Rouen, propriétaire des lieux. Conséquences : le chantier va prendre beaucoup de retard et ne devrait s'achever que début 2022 au lieu de mars 2021. Et la facture sera considérablement alourdie. "Le surcoût pourrait porter sur 500 000 euros", détaille l'élue.

L'expérience Omnia aux Toiles prolongée ?

Un retard et un surcoût qui déclenchent la colère du maire, Nicolas Mayer-Rossignol, car un bureau d'études avait été mandaté pour anticiper ces mauvaises surprises, sans faire mention de risques potentiels dans son rapport. "C'est une erreur de diagnostic, estime Fatima El Khili. On va se rapprocher de la direction des affaires juridiques pour trouver une solution avec le bureau d'études, et aller au-delà s'il n'y a pas de solution amiable."

Du côté des équipes de l'Omnia, installées provisoirement à la Halle aux toiles, on s'interroge sur la poursuite de l'activité à partir de janvier. "L'Omnia est un lieu de culture incontournable, on ne va pas le laisser comme ça", rassure le maire de Rouen. Pour son adjointe, la Halle aux toiles tient la corde : "Des aménagements ont été faits, des coûts engagés... Je pense que c'est le meilleur lieu."

Pas question non plus pour elle de laisser Rouen sans son cinéma Art & Essai pendant plusieurs mois, alors même que la ville est candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028.