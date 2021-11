Manche. Un bébé et une femme de 60 ans meurent dans un terrible accident

Accident. Un bébé d'un an et une femme de 60 ans sont décédés et quatre personnes blessées dans un terrible accident de la route à Montmartin-sur-Mer, ce mercredi 19 août. Quatre autres personnes ont été blessées, dont deux grièvement.