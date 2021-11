Le Havre. Le boxeur Jérome Le Banner lance sa chaîne de télé

On l'attend davantage sur un ring, moins à l'écran. Et pourtant, le combattant Jérôme Le Banner, 47 ans, originaire du Havre, qui doit boxer en fin d'année au Japon, vient de lancer sa chaîne digitale.

Son nom : lebanner.tv. À l'écran : une sélection de documentaires, mais aussi des combats légendaires (boxe anglaise, kick-boxing, boxe Thaï, MMA) commentés par des personnalités comme l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz, un ami de Le Banner, ou encore des conseils pour une meilleure alimentation, sans oublier des rubriques sur les chiens, l'une des passions du gaillard d'1,90 m.

C'est un mélange de programmes. Impossible de lire le son.

"Je n'étais pas emballé par le concept"

"C'est une rencontre, qui est à l'origine de tout ça, rembobine Le Banner. J'ai revu récemment Antoine Robin, que j'avais rencontré dans les années 90 quand il travaillait aux sports pour Canal+." Antoine Robin est désormais directeur des programmes et des marques du groupe Alchimie (qui fabrique, imagine et crée des chaînes sur abonnement). "Antoine m'a parlé de digital, etc. Dans un premier temps, je n'étais pas emballé par le concept. Mais ma femme l'était. Ce genre de choses lui parle. Voilà comment est née l'idée de partager ma vie à l'écran. On aborde plein de sujets, car on souhaite voir plus large que le cercle des fans de boxe."

Lebanner.tv, une chaîne à 4,99 euros par mois sans engagement.

"Les abonnements ont très bien commencé, affirme Antoine Robin. L'objectif sur la première année est de fidéliser entre 5 000 et 10 000 personnes", explique-t-il, lui qui est tombé sous le charme de Le Banner. "C'est un homme impressionnant par son caractère, sa personnalité et ses talents pugilistiques. C'est la personne idoine pour ce programme, de par son passé et de par ce qu'il représente aujourd'hui, à 47 ans. C'est un exemple. Il fait attention à son corps, à sa tête et c'est quelqu'un qui fédère."