Seine-Maritime. Recours contre un arrêté d'élimination de renards

La justice va examiner ce mercredi 19 août à Rouen un recours en référé contre un arrêté préfectoral prévoyant l'élimination de 1 430 renards d'ici à 2021 en Seine-Maritime, selon la préfecture. Pour le préfet de Seine-Maritime, cet arrêté du 20 juillet répond à la "nécessité de procéder à la régulation des populations de renards". La préfecture se base "notamment" sur un "dossier constitué par la fédération départementale des chasseurs".

L'État relève une augmentation sensible de la population du renard dans ce département. L'arrêté évoque ensuite la "nécessité de limiter le risque de propagation de maladies transmissibles à l'homme et véhiculées par le renard (échinococcose alvéolaire et gale sarcoptique) ainsi que la nécessité de protéger les élevages avicoles". Seuls 15 "lieutenants de louveterie" désignés par l'arrêté sont autorisés à procéder à cette élimination par tir nocturne, "dans la limite de 1 430 renards", soit "de l'ordre de 15 % des prélèvements départementaux annuels constatés", selon la préfecture.

Des méthodes contestées

L'association de défense animale One Voice à l'origine du recours, elle, conteste les méthodes de comptage de la préfecture, l'impact des campagnes de destruction sur les risques de transmission des maladies à l'humain et sur les élevages de volaille.