Deauville. Masques, Américains absents, jauges réduites : le festival aura une allure particulière

Malgré le contexte sanitaire, il se maintient : le festival du cinéma américain de Deauville aura bien lieu, pour sa 46e édition, du 4 au 13 septembre, mais sous une forme revisitée. "Le festival va se tenir et nous en sommes très fiers. S'il se maintient, c'est parce que nous avons pris des mesures", indique le maire de la ville Philippe Augier. Pour cette édition, les grandes absentes seront les stars américaines, "en raison du contexte", rappelle Bruno Barde, directeur artistique du festival du film américain de Deauville. A contrario, les masques, gels hydroalcooliques et distanciations sociales seront bien présents : "Au niveau des files d'attente, du tapis rouge et dans le centre international de Deauville pour les salles de projection, le cinéma le Morny et le casino, le masque sera obligatoire, détaille Carine Fouquier, directrice du CID (Centre international de Deauville). Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition." Les jauges seront également limitées dans les salles.

Différent dans la forme, mais aussi dans le fond : "Non seulement ce sera le festival du cinéma américain, mais ce sera le festival du cinéma tout court", indique Philippe Augier. En effet, dix films qui auraient dû être présentés au festival de Cannes et quelques films du festival d'Annecy, tous deux annulés, seront présentés à Deauville.

Au total, près de 70 films seront projetés durant l'événement, dont 15 américains indépendants en compétition.

Et le jury est…

Vanessa Paradis présidera le jury cette année, accompagné de Delphine Horvilleur, Yann Gonzalez, Zita Hanrot, Vincent Lacoste, Sylvie Pialat, Oxmo Puccino, Bruno Podalydès et Mounia Meddour.

De nombreuses autres personnalités du cinéma devraient également faire le déplacement.