Caen. La préfecture donne son feu vert pour la foire internationale

C'est un soulagement pour les organisateurs de la foire internationale de Caen. L'événement commercial de la rentrée sera maintenu, du vendredi 18 au dimanche 27 septembre, au parc des expositions.

"Cette décision intervient après accord favorable de la préfecture, au regard de la situation à date et sur la base du protocole sanitaire élaboré et proposé par les équipes", indique Caen Evénements. Parmi les mesures qui seront mises en place : le port du masque obligatoire, la mise à disposition de plus de 40 points de distribution de gel hydroalcoolique, des messages sonores de prévention, un nettoyage renforcé, un dispositif de comptage des visiteurs. Habituellement, la foire de Caen draine autour de 100 000 personnes.

L'exposition événement sera cette année sur le thème de Cuba.