Rouen. Donnez votre avis sur la déconstruction de la trémie ferroviaire

Les habitants de Rouen sont invités à donner leur avis sur la déconstruction de la trémie ferroviaire située rive gauche, entre les ponts Corneille et Mathilde. Du lundi 24 août au samedi 26 septembre, le projet est consultable sur le site de la Métropole.

Un ouvrage fragilisé

Depuis mars 2019, les automobilistes ne peuvent plus emprunter le quai haut Jacques Anquetil en raison "des risques pour la sécurité des usagers compte tenu de son âge et de ses caractéristiques structurelles". Une nouvelle route a été aménagée sur le quai bas tandis que la trémie, qui permettait la circulation routière au-dessus des voies ferrées, sera détruite. Deux réunions publiques sont prévues pour aborder ce projet : le jeudi 27 août et le mardi 8 septembre, de 18 heures à 20 heures, au 108.

Cette enquête publique permettra ainsi de valider l'aménagement définitif de la circulation après la déconstruction de la trémie. Plusieurs hypothèses sont envisagées pour permettre la circulation entre les ponts Corneille et Mathilde en évitant des embouteillages sur d'autres axes de la ville.